Дело о пожаре в «Виктории»: арестован еще один фигурант

Происшествия

В пятницу, 4 мая, Киевский районный суд Одессы избирал меру пресечения бывшему начальнику райотдела ГСЧС Валерию Дяченко, который обвиняется в служебной халатности (по ч. 2 ст. 367 УК Украины), из-за которой при пожаре в «Виктории» сгорели три девочки.

В ходе заседания отмечалось, в частности, что Киевский районный отдел ГСЧС в мае 2016 года и июле 2017-го выявил в лагере около 30 нарушений, в том числе и отсутствие подключения сигнализации к лицензионному пульту. Однако из-за небрежного отношения к своим обязанностям инспектор не принял меры для подготовки материалов иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря.

Суд постановил содержать Дяченко под домашним арестом в ночное время суток, а также отстранить от занимаемой должности до 4 июля.

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Помимо того, в ходе заседания было рассмотрено ходатайство о признании потерпевшими 36 детей из танцевального ансамбля «Адель», отдыхавших в сентябре 2017 года в «Виктории», в том самом корпусе, который сгорел. Также подано аналогичное ходатайство, касающееся художественного руководителя детского коллектива Татьяны Егоровой. Суд отказал в признании потерпевшими как детей, так и худрука.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что пожар, произошедший в детском комплексе «Виктория» в ночь на 16 сентября 2017 года, привел к гибели трех девочек. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности», прокуратура — по статье «Служебная халатность» Уголовного кодекса Украины. В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Саркисян и воспитатель Наталья Янчик. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. А 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

На днях Киевский районный суд Одессы вынес приговор бывшей старшей воспитательнице детского лагеря.

