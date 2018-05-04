- 18:00 Боевика Лусварги передали СБУ
- 17:47 В Польше хотят запретить показ фильма «Миф» о Василии Слипаке
- 17:46 Instagram запустил свою платежную систему
- 17:44 На табло в "Хитроу" в честь Дня "Звездных войн" появились рейсы на Татуин и Джакку
- 17:41 «Так кишечки і повилазили»: в киевской школе детей заставили читать об убийстве воробьев
- 17:28 В "Укравтодоре" объявили об очередных ограничениях на дорогах
- 17:25 Знаменитый Стивен Джеррард возглавил бывший клуб Алексея Михайличенко
- 17:23 В задержании россиянами украинского судна виновен капитан, — ГПСУ
- 17:16 Магомед Саитов, сломавший челюсть Найему, оказался миллионером
- 17:15 Официально: родители Меган Маркл приедут на свадьбу дочери
Савченко и Рубан не дают показаний следствию – прокурор
Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан не дают показаний следствию.
Об этом сообщил прокурор военной прокуратуры Александр Ванник, передает «Интерфакс-Украина».
«Савченко и Рубан пока не дают показаний, ссылаясь на статью 63 Конституции», — отметил прокурор.
Адвокат Рубана отметил, что дача показаний является правом, а не обязанностью подозреваемого.
В пятницу, 4 мая, суд продлил меру пресечения Рубану в виде содержания под стражей на два месяца.
Отметим, 17 апреля Надежду Савченко проверили на детекторе лжи сотрудники Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Результаты проверки не будут обнародованы до суда.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Надежду Савченко на 2 месяца без права внесения залога. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст. 109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ч.1. ст. 109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258−3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст. 263 УК).
влажность:
давление:
ветер:
“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”