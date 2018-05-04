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Стало известно, когда в Киев вернется сбежавший чеченец, избивший Найема
Магомед-Амин Саитов, гражданин Украины чеченской национальности, участвовавший в нападении на народного депутата Мустафу Найема наконец объявился. Оказалось, что он не сбегал от следствия, а просто отправился в Азербайджан на боксерский турнир. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил один из его адвокатов Олег Ищенко.
— Саитов — учредитель фирмы «Бумбокс-промоушнс», и именно он организовал боксерский турнир в Баку, — подчеркнул Ищенко. - Он в любом случае планировал туда ехать. И билеты, кстати, купил 30 апреля в 15.08, то есть за несколько часов до той драки.
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— Конечно же, после турнира он вернется в Киев, — подтвердил «ФАКТАМ» второй адвокат Магомеда-Амина Саитова Игорь Синиченко. — Он не собирался и не собирается скрываться от правосудия. Это не только мои слова, но и позиция его самого. После турнира приедет в Киев и придет в орган досудебного следствия.
— Если мне не изменяет память, турнир закончится в субботу или в понедельник, — добавил Олег Ищенко. - В дальнейшем ему будет избрана мера пресечения и он будет таким же участником всех этих судебных разбирательств, как и трое остальных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мустафу Найема пытаются заставить отозвать заявление «во имя Аллаха».
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