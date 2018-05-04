- 18:00 Боевика Лусварги передали СБУ
- 17:47 В Польше хотят запретить показ фильма «Миф» о Василии Слипаке
- 17:46 Instagram запустил свою платежную систему
- 17:44 На табло в "Хитроу" в честь Дня "Звездных войн" появились рейсы на Татуин и Джакку
- 17:41 «Так кишечки і повилазили»: в киевской школе детей заставили читать об убийстве воробьев
- 17:28 В "Укравтодоре" объявили об очередных ограничениях на дорогах
- 17:25 Знаменитый Стивен Джеррард возглавил бывший клуб Алексея Михайличенко
- 17:23 В задержании россиянами украинского судна виновен капитан, — ГПСУ
- 17:16 Магомед Саитов, сломавший челюсть Найему, оказался миллионером
- 17:15 Официально: родители Меган Маркл приедут на свадьбу дочери
СБУ обыскивает все райотделы полиции Запорожья
4 мая в Запорожье СБУ начала массовые обыски в райотделах полиции. Сотрудники СБУ пришли с обыском в Коммунарский, Шевченковский, Днепровский и Вознесеновский райотделы. Кроме того, обыски проходят в некоторых местных прокуратурах. Помимо СБУ в следственных действиях участвует департамент внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.
Официально причиной обысков называют расследование уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Как сообщает Первый Запорожский, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, силовики ищут на местах информацию о так называемых «делах-многоэпизодниках», в которых граждане подписывают множество явок с повинной и берут на себя «чужие преступления». Как правило, речь идет о людях без определенного места жительства. Этот процесс позволяет правоохранителям позже отчитываться об улучшении раскрываемости преступлений.
Также не исключается, что поиски злоупотреблений в райотделах могут быть связаны со сменой руководства полиции области. 3 мая на эту должность пришел Сергей Комиссаров, который ранее возглавлял ГУ Нацполиции в Луганской области.
Напомним, ранее в Запорожье была задержана группировка, совершавшая разбой в форме сотрудников спецподразделения полиции.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”