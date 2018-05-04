СБУ обыскивает все райотделы полиции Запорожья

Происшествия

4 мая в Запорожье СБУ начала массовые обыски в райотделах полиции. Сотрудники СБУ пришли с обыском в Коммунарский, Шевченковский, Днепровский и Вознесеновский райотделы. Кроме того, обыски проходят в некоторых местных прокуратурах. Помимо СБУ в следственных действиях участвует департамент внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Официально причиной обысков называют расследование уголовного производства по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Как сообщает Первый Запорожский, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, силовики ищут на местах информацию о так называемых «делах-многоэпизодниках», в которых граждане подписывают множество явок с повинной и берут на себя «чужие преступления». Как правило, речь идет о людях без определенного места жительства. Этот процесс позволяет правоохранителям позже отчитываться об улучшении раскрываемости преступлений.

Также не исключается, что поиски злоупотреблений в райотделах могут быть связаны со сменой руководства полиции области. 3 мая на эту должность пришел Сергей Комиссаров, который ранее возглавлял ГУ Нацполиции в Луганской области.

Напомним, ранее в Запорожье была задержана группировка, совершавшая разбой в форме сотрудников спецподразделения полиции.