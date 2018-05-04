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Посольство США разочаровано антисемитскими призывами в Одессе
«Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места для нетерпимости», — сообщило в Twitter посольство США.
Речь идет в том числе о заявлении, сделанном в Одессе вечером 2 мая руководителем местной ячейки «Правого сектора» Татьяной Сойкиной во время «Марша украинского порядка». На многолюдном митинге в центре города 27-летняя Сойкина заявила, что Украина будет принадлежать «украинцам, а не жидам».
Ее выступление прокомментировал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. А сама Сойкина в Facebook попросила «прощения у всех, кого обидела эта фраза».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция Одессы начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter. «В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера (2 мая. - Ред.) в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — сказал он.
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”