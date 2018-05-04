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В Киеве могут закрыть на год аэропорт
Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского могут закрыть на год для реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП).
Как рассказал председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский, ВПП на сегодняшний день эксплуатируется порядка 10 лет, передает «Интерфакс-Украина».
«Для обеспечения безопасности полетов необходимо в ближайшие два-три года провести капремонт взлетно-посадочной полосы с закрытием аэропорта на год», — отметил он.
В 2019 году мощности аэропорта на прилет и вылет будут увеличены вдвое, к настоящему времени переоборудована и увеличена зона прилета международных рейсов.
В середине мая этого года в аэропорту начинается масштабная реконструкция международного терминала «А».
«Раньше аэропорт использовал терминал „D“ только для обслуживания внутренних рейсов. К сожалению, внутренний пассажиропоток значительно сократился, практически сошел на нет. Было принято решение переоборудовать часть мощностей для обслуживания прилетающих пассажиров международных рейсов. Точную стоимость реконструкции я назвать не могу, так как мы в процессе, — это примерно 20 млн грн», — добавил он.
Костржевский также сообщил, что к терминалу «А» планируется пристроить порядка 9 тыс. кв. м дополнительных площадей, что позволит вдвое увеличить количество стоек регистрации — до 40. Также вдвое возрастет количество стоек паспортного контроля, пунктов контроля авиабезопасности.
По его словам, в итоге количество одновременно обслуживаемых пассажиров вырастет в 2,5 раза. Сейчас это около 700 пассажиров в час, в планах довести до 1,5 тыс.
Отметим, 2 мая после многолетней паузы, было восстановлено прямое авиационное сообщение между столицами Украины и Индии. Рейс по маршруту Киев — Дели выполняется авиакомпанией «Международные авиалинии Украины». Предполагается, что летать в Дели туристы смогут три раза в неделю.
Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева: в Вену, Франкфурт-на-Майне и Берлин-Шенефельд.
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