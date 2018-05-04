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Арест депозитов и тюрьма: предложены новые санкции против неплательщиков алиментов
В Министерстве юстиции подготовили новые предложения по санкциям для злостных неплательщиков алиментов. Новые санкции предполагают автоматический арест счетов, блокирование сделок по купле-продаже недвижимости и автомобилей, уголовную ответственность за уклонение от общественно полезных работ.
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Как рассказал на заседании штаба министр юстиции Павел Петренко, с каждым днем растет число алиментщиков, кого суд за долги приговаривает к общественным работам. В настоящее время к уборке улиц, кладбищ, другим работам привлечены свыше 550 человек. За уклонение от участия в таких общественно полезных работах предложено ввести уголовную ответственность.
«Мы понимаем, что часть должников будет уклоняться от таких общественно полезных работ. В новом пакете законов за это предложена уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы», — рассказал министр.
Чтобы не дать должникам скрывать свои доходы, Минюст предлагает ввести механизмы автоматического ареста банковских счетов и имущества должника, блокирование сделок купли-продажи движимого и недвижимого имущества.
Минимальный размер алиментов предлагается довести до размера прожиточного минимума. Еще одна предлагаемая санкция по отношению к неплательщикам алиментов — пеня за просрочку по выплатам. За первый год просрочки пеня составит 20%, за второй год — 30%, за третий год — 50%.
Законодательные инициативы Министерства юстиции будут в ближайшие недели представлены в парламенте. Министр предлагает прописать все правовые механизмы, чтобы уже с первых дней после принятия закона он начал воплощаться в жизнь.
Напомним, благодаря недавно принятому закону #ЧужихДетейНеБывает государственные исполнители взыскали 1,1 миллиард гривен с неплательщиков алиментов.
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