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Cтало известно, куда исчезли все лавочки с Крещатика
4 мая киевляне обнаружили отсутствие на Крещатике привычных лавочек. 68 лавок были демонтированы. О новшествах на центральной улице столицы мэрия не предупреждала, но было объявлено, что центр Киева почистят и обновят к предстоящему футбольному празднику — финалу Лиги чемпионов.
К вечеру 4 мая загадочное исчезновение лавок объяснили работники коммунального объединения «Киевзеленстрой». Как и предполагалось, объекты с Крещатика было решено покрасить и починить.
«А мы знаем, куда исчезли лавочки с Крещатика! Лавочки забрали специалисты КП СЗН Шевченковского района, чтобы покрасить, починить и улучшить эстетический вид! Уже сегодня лавочки начали возвращать обратно красивыми и обновленными. До вторника (8 мая) около 70 лавок вернутся на свои места», — пообещали в «Киевзеленстрое».
Напомним, до 16 мая в Киеве работает официальная фан-зона «Евровидения-2018», на 12−13 мая запланирован международный фестиваль современной клезмерской музыки. Также состоятся выставки, открытые лекции, мастер-классы.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”