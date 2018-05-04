Беглец из молдавской тюрьмы «подрабатывал» в Украине подполковником МВД

Происшествия

Днепровский суд Киева на два месяца арестовал брачного афериста. Мошенник, на днях задержанный в столице, оказался беглецом из молдавской тюрьмы. Несколько его жертв уже написали заявления в полицию. Некоторые женщины, у которых он, обещая жениться, «вытянул» большие суммы денег, отказались писать заявления.

Нелегально переправившись в Украину в 2012 году, он обманул десятки людей, выдавая себя то за милиционера, то за таможенника, то за бизнесмена, за что был осужден на восемь лет лишения свободы. Отбыв только половину срока (за это время одна из жертв родила от него ребенка), он вышел на волю и за год успел стать «женихом» более чем для десяти украинок, «добыв» у невест сотни тысяч долларов.