Магомед Саитов, сломавший челюсть Найему, оказался миллионером

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Чеченец по прозвищу Мага — замглавы пророссийской организации, которую финансирует Рамзан Кадыров

Из открытых источников «ФАКТАМ» удалось выяснить, кто такой Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага — тот самый чеченец, который, сломав челюсть Мустафе Найему, тут же улетел в Баку и был объявлен в международный розыск.

Саитов, будучи чеченцем по крови, имеет украинское гражданство. По некоторым данным, он выпускник Киевского института международных отношений. Кроме того, Мага — заместитель председателя пророссийской организации «Интернациональный союз», которая официально зарегистрирована Министерством юстиции Украины, но при этом финансируется Рамзаном Кадыровым. У Саитова неплохой бизнес: он — один из учредителей промоутерской компании «БумБокс Промоушнс», зарегистрированной в Киеве на улице Дегтяревской, 27-Т. В этом же здании располагается Всеукраинская общественная организация «Диаспора чеченского народа».

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«БумБокс Промоушнс» не имеет ничего общего с популярной группой. Компания представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров — обладатель поясов интернационального чемпиона по версии IBF и континентального чемпиона WBA. Со 2-го по 4 мая в Баку проходил боксерский турнир, организованный «БумБокс Промоушнс». Адвокат Магомеда-Амина Игорь Синиченко именно этим и объясняет спешный вылет Саитова в Азербайджан. Мол, это был не побег, а запланированная поездка, после которой Саитов вернется и готов будет предстать перед следствием.

Также Магомед-Амин Саитов — учредитель фирмы «Релакс-Компани», которая занимается сдачей жилья внаем. При этом сумма вклада его самого в уставной фонд компании составляет 4,96 миллиона гривен. Сам Саитов проживает в центре украинской столицы, на улице Крутой спуск — в двух минутах от Бессарабской площади, где 30 апреля 2018 года он напал на Мустафу Найема. За несколько дней до драки Саитову исполнилось 29 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что представители чеченской диаспоры призвали Найема примириться с обидчиками.