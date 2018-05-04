В задержании россиянами украинского судна виновен капитан, — ГПСУ

Политика

Украинское рыболовецкое судно, задержанное российскими спецслужбами в акватории Черного моря, по непонятным причинам находилось вне разрешенной зоны, а потому вся ответственность на капитане судна. Такую позицию Государственной пограничной службы озвучил помощник главы ведомства Олег Слободян.

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«У данного судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было. Поэтому ответственность за то, что произошло из-за их выхода за внутренние территориальные воды, лежит исключительно на капитане судна», — заявил Слободян агентству Интерфакс-Украина. По словам представителя Госпогранслужбы, с капитаном и экипажем после их возвращения проведут беседу.

Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки —Очаков) было задержано сотрудниками российской ФСБ. Экипаж судна обвинили в незаконном рыбном промысле «в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Экипаж отконвоирован в Крым.