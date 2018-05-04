- 18:00 Боевика Лусварги передали СБУ
- 17:47 В Польше хотят запретить показ фильма «Миф» о Василии Слипаке
- 17:46 Instagram запустил свою платежную систему
- 17:44 На табло в "Хитроу" в честь Дня "Звездных войн" появились рейсы на Татуин и Джакку
- 17:41 «Так кишечки і повилазили»: в киевской школе детей заставили читать об убийстве воробьев
- 17:28 В "Укравтодоре" объявили об очередных ограничениях на дорогах
- 17:25 Знаменитый Стивен Джеррард возглавил бывший клуб Алексея Михайличенко
- 17:23 В задержании россиянами украинского судна виновен капитан, — ГПСУ
- 17:16 Магомед Саитов, сломавший челюсть Найему, оказался миллионером
- 17:15 Официально: родители Меган Маркл приедут на свадьбу дочери
В задержании россиянами украинского судна виновен капитан, — ГПСУ
Украинское рыболовецкое судно, задержанное российскими спецслужбами в акватории Черного моря, по непонятным причинам находилось вне разрешенной зоны, а потому вся ответственность на капитане судна. Такую позицию Государственной пограничной службы озвучил помощник главы ведомства Олег Слободян.
Читайте также: Представитель Порошенко о захвате рыбаков возле Крыма: это нарушение международного права
«У данного судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было. Поэтому ответственность за то, что произошло из-за их выхода за внутренние территориальные воды, лежит исключительно на капитане судна», — заявил Слободян агентству Интерфакс-Украина. По словам представителя Госпогранслужбы, с капитаном и экипажем после их возвращения проведут беседу.
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки —Очаков) было задержано сотрудниками российской ФСБ. Экипаж судна обвинили в незаконном рыбном промысле «в исключительной экономической зоне Российской Федерации». Экипаж отконвоирован в Крым.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”