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В "Укравтодоре" объявили об очередных ограничениях на дорогах
В компании «Укравтодор» объявили об активизации деятельности по ремонту дорог и, соответственно, введению ряда ограничений для автомобилистов. Об этом идет речь в ряде сообщений пресс-служба ведомства в социальной сети.
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В частности, говорится о том, что лаборатория Службы автомобильных дорог в Одесской области контролирует выполнение работ и качество материалов на автомобильной дороге Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг. На всех этапах производственного процесса Лаборатория Службы осуществляет отбор материалов для дальнейших испытаний в лабораторных условиях.
Продолжается работа над документацией таких проектов, которые планируется воплотить в рамках Программы развития дорог 2018−2022.
Кроме того, на западе страны, на дороге Н-03 (отрезок пути от города Чуднов до пгт. Любар), будет проведена реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия, также планируется строительство путепровода через железную дорогу.
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К тому же на дороге М-21 (участок пути от КПП в г. Овруч) предполагается ремонт отдельными участками — реконструкция и капремонт.
Еще одно место строительства — точка поворота на объездную Бердичева в Виннице — там пройдут проектно-изыскательские работы для дальнейшего строительства транспортной развязки в двух уровнях.
Также на дороге Р-49 капитальный ремонт будет продолжен от участков, где уже проведено восстановление пути, к соединению с дорогой М-06 Киев-Чоп.
Кроме того, запланированы работы в Ровенской, Запорожской и ряде других областей.
«Служба автомобильных дорог области просит извинения за временные неудобства, связанные с ремонтными работами и призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и скоростной режим, особенно в местах, где работает дорожная техника», — сообщается на сайте Укравтодора.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине создают европейскую систему управления дорогами.
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