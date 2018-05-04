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В Польше хотят запретить показ фильма «Миф» о Василии Слипаке
В польском Перемышле собираются отменить показ документального фильма «Миф» о погибшем участнике АТО, солисте Парижской оперы Василии Слипаке, запланированный в рамках европейского тура. Об этом сообщил мэр Перемышля Роберт Хома на пресс-конференции, посвященной участию Объединения украинцев в Польше в празднованиях 100-летия независимости страны.
— Возможно, мои опасения можно назвать чрезмерной эмоциональностью, — заявил Роберт Хома. — Но многие обратили внимание на цвет плакатов и баннеров с рекламой «Мифа». Красно-черные цвета в Польше, и особенно в нашем городе, к сожалению, ассоциируются с распространением бандеризма.
В то же время один из режиссеров фильма «Миф» Леонид Кантер, который в данный момент находится в Польше, в промотуре своей документальной картины, считает ситуацию с отменой показа в Перемышле недоразумением.
* Леонид Кантер
— Я думаю, произошла ошибка, — сказал «ФАКТАМ» Леонид Кантер. — Я верю, что просмотр фильма состоится, и мэр Перемышля, если он придет на показ, изменит свое мнение и об Украине, и об украинском кино. Кстати, наш предыдущая документальная лента, «Добровольці Божої Чоти», рассказывающая о защитниках Донецкого аэропорта, два года назад получила приз зрительских симпатий именно в Польше, на фестивале в Гданьске. Надеюсь, что и в этот раз все будет хорошо. Нужно только добиться, чтобы показ не отменили.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Василий Слипак знал семь языков, был любимцем женщин и обладал уникальным голосом — альтино. В Тернополе на «Миф» пришло втрое больше людей, чем помещалось в зале.
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“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”