Instagram запустил свою платежную систему

Наука и технологии

В популярном приложении Instagram появилась функция оплаты товаров и услуг. Чтобы привлечь на свою площадку рекламодателей, разработчики Instagram дали возможность пользователям расплачиваться за покупки в интернет-магазинах, платить за услуги салонов и ресторанов. В компании надеются, что владельцы популярных брендов сами будут стимулировать покупателей платить через Instagram, а потому рассчитывают на приток новых пользователей.

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О готовящемся создании собственной платежной системы Instagram объявил в прошлом году. Пока что функция доступна только для очень небольшой группы партнеров, но создатели приложения надеются расширить список. В будущем должна появиться функция покупки билетов в кинотеатры и на концерты. Об этом сообщает CNBC.

Чтобы совершать покупки, не покидая Instagram, пользователю нужно будет занести номера своих кредиток и дебетовых карт в раздел «Настройки». Там же будет храниться история покупок.

Напомним, 24 апреля популярный сервис Instagram пережил глобальный сбой в работе.