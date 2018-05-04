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Трамп заявил о согласовании места и времени встречи с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп заявил, что дата и место его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном определены. Об этом пишет Bloomberg.
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«У нас есть дата, у нас есть место, о них объявят скоро. Ждите», — цитирует агентство Трампа .
Ранее он заявил, что может провести встречу с Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Белого дома также не исключил, что двусторонний саммит состоится в Сингапуре. Более точная информация должна появиться до конца текущей недели. Кроме того, ранее сообщалось, что во время встречи КНДР передаст США трех граждан этой страны корейского происхождения: пастора Ким Дон Чхоле, задержанного в 2005 году, арестованного в апреле прошлого года преподавателя политехнического университета Тони Киме (Ким Сан Доке) и задержанного в мае 2017 года его коллегу Ким Хак Соне. Их обвинили во враждебной подрывной деятельности.
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