Политика

В Крыму украинца приговорили к двум годам колонии за комментарий в «ВКонтакте»

К двум годам колонии-поселения приговорили в Крыму украинца Игоря Мовенко. Поводом стал комментарий проукраинского активиста в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила Крымская правозащитная группа.

Дело рассматривал Гагаринский районный суд Севастополя. Примечательно, что судья оказался намного суровей прокурора: последний просил для активиста условный срок. Судья же назначил реальный срок заключения, а до вступления приговора в силу постановил держать украинца под стражей. Игоря Мовенко из зала суда увезли в СИЗО.

«Если я не ошибаюсь, то это первое дело с приговором на лишение свободы за комментарий в социальной сети. Это неадекватная мера и, очевидно, преследование за украинскую позицию гражданина Украины на оккупированной территории. Мы надеемся, что этот приговор будет обжалован. Вместо того, чтобы оккупационные власти расследовали преследования Мовенко и его избиение представителями так называемых правоохранительных органов — они фабрикуют дело. Это просто беспрецедентный приговор», — заявила агентству Крым.Реалии юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова.

Защита Мовенко заявила, что приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.

Напомним, ФСБ обвинила Игоря Мовенко в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Уголовное дело было возбуждено за комментарий летом 2016 года в группе «Крым-Украина». В комментарии выражается несогласие с оккупацией Крыма и высказывается мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто участвовал в оккупации. Комментарий сразу не привлек внимание ФСБ, но попал в поле зрения спецслужб позже, когда активист пытался добиться расследования факта нападения на него бывшего сотрудника подразделения «Беркут».