В киевской больнице четыре месяца находится «ненужный» ребенок

Общество

Четырехлетняя Лера вот уже несколько месяцев находится в одной из столичных больниц. Ребенка подобрали полицейские, когда девочка бродила по улице. Некоторое время было невозможно установить личность найденыша. Но вскоре оказалось, что у Леры фактически нет родственников.

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«Правоохранителям, хоть и не сразу, но все-таки удалось установить, что это за девочка, — рассказала начальник отдела ювенальной превенции полиции Киева Оксана Поплавская. — Четыре месяца назад у ребенка умерла мама, а девочка просто вышла из квартиры и начала бродить по улице, где ее и нашли полицейские. Папа Леры умер еще раньше. Какого-то постоянного места жительства у родителей ребенка не было. Они снимали квартиры. Других родственников у девочки тоже нет. Последние четыре месяца этот ребенок находится в одной из больниц. Вскоре Леру, если не удастся найти для нее опекунов, переведут в детский дом».

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В социальных сетях нашлись люди, которые знают про ребенка немного больше.

«Родители у Леры были наркоманами, — пишут в интернете. — У ребенка не было документов. Как, впрочем и у мамы. Папа девочки умер полтора года назад. И вот недавно умерла мама. Что будет дальше с Лерочкой — пока не известно. Из всех живых родственников есть лишь родная тетя, но это не очень хороший вариант. Ей просто не отдадут Леру, потому что там тоже неблагополучная семья».

«Есть желающие удочерить ребенка, но мы все еще надеемся, что удастся обнаружить какого-нибудь кровного родственника, — сказали „ФАКТАМ“ в детской инфекционной больнице, где лежит ребенок. — Девочка очень общительная. Такое впечатление, что ее в семье недолюбили. Лера сейчас почти ни в чем не нуждается. Она общая любимица. Незнакомые люди буквально завалили ее игрушками и сладостями. Разве что, конечно же, малышке не хватает мамы».

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