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Украина

Порошенко осудил любые проявления антисемитизма в Украине

19:25 4 мая 2018   212
Порошенко «решительно осудил любые проявления нетерпимости и антисемитизма» в Одессе и Львове
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко выступил с критикой антисемитских лозунгов, которые прозвучали недавно во время массовых акций в Одессе и Львове.

Об этом глава государства написал в Фейсбуке.

«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе.

Украинская власть должна решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной.

Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", — заявил Порошенко.

Отметим, у Авакова отвергли обвинения США в поддержке антисемитизма

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция Одессы начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter. «В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера (2 мая. — Ред.) в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — сказал он.

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