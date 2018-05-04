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Порошенко осудил любые проявления антисемитизма в Украине
Президент Украины Петр Порошенко выступил с критикой антисемитских лозунгов, которые прозвучали недавно во время массовых акций в Одессе и Львове.
Об этом глава государства написал в Фейсбуке.
«Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе.
Украинская власть должна решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе. Реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия будет мгновенной.
Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", — заявил Порошенко.
Отметим, у Авакова отвергли обвинения США в поддержке антисемитизма
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция Одессы начала производства о нарушении расового, национального равноправия граждан. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter. «В Украине недопустимы публичные антисемитские призывы. В том числе на массовых акциях, как вчера (2 мая. — Ред.) в Одессе. Это пещерное средневековье, а не патриотическая позиция», — сказал он.
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