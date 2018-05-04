Встреча в Минске: РФ не захотела принимать 23 россиян из украинских тюрем

Политика

Встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 4 мая была посвящена возможному обмену удерживаемыми лицами, но оказалась безрезультатной. Об этом рассказала представитель Украины в ТКГ, вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

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«Мы так и не услышали ответа от представителей РФ на предложение передать им 23 россиян, осужденных за преступления перед украинским государством, для освобождения украинцев-политзаключенных Кремля. Россияне стоят на своей позиции: нас там нет. В свою очередь, представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают этих россиян в списки „ополченцев“, требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, русских, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо. Сегодня украинская сторона также сделала корректное и компромиссное предложение для освобождения украинцев в ОРДЛО, и если было бы желание другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы», — рассказала Геращенко.

По словам депутата, украинцев-заложников на оккупированных территориях просто прячут по тюрьмам и не дают никакого подтверждения о их месте пребывания. Нет прогресса и в вопросе поиска пропавших без вести. Как уточнила Геращенко, россияне категорически отказываются создавать механизм с «Красным Крестом» для поиска пропавших, настаивая «нас там нет».

Напомним, ранее украинская сторона выражала готовность передать России ее граждан, чтобы освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинцев.