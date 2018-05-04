15-летняя мажорка жалуется, что мать выдает ей всего тысячу долларов в месяц (фото, видео)

Мир

Американцы активно обсуждают последний выпуск популярной телепередачи «Доктор Фил», ведущим которой является психолог и писатель Фил Макроу. С ним связалась 15-летняя девочка по имени Николетт, проживающая в Беверли-Хиллз и попросила о помощи, договорившись прийти на программу вместе со своей матерью Ниной, которая воспитывает ее одна.

Оказалось, что трагедия бедняжки состоит в том, что ей сократили ежемесячное денежное содержание. Ранее ей выдавали на расходы по пять тысяч долларов, а теперь — всего лишь одну. Николетт пожаловалась, что «чувствует себя крестьянкой», получая такую мизерную сумму, и ей катастрофически не хватает денег.

При этом она выразила готовность пойти на компромисс и получать «всего по 2500 долларов в месяц, просто чтобы покрыть базовые расходы».

Кроме того, Николетт заявила, что хочет получить на 16-летие Mercedes-Benz G-класс стоимостью 321 тысячу долларов. «Тут не может быть никаких вопросов. Мне нужна эта машина», — сказала она, добавив, что мать согласна купить ей только Mercedes-Benz С-класс, подешевле. А когда ведущий отметил, что его собственная машина стоит намного дешевле, несовершеннолетняя гостья заявила ему: «Мы говорим обо мне, это мое шоу».

«Я хочу, чтобы моя мама поняла, что я не могу прожить на тысячу в месяц. Я росла, привыкнув к определенному образу жизни. Она не может отнять его у меня вот так вот внезапно», — заявила школьница. Она также сказала, что мать постоянно работает и уделяет ей мало внимания.

Нина рассказала, что с раннего детства позволяла дочери тратить денег столько, сколько она захочет, так как чувствовала перед ней вину из-за того, что все время работает. Но теперь женщина спохватилась и хотела бы положить этому конец. Только за прошлый год, помимо ежемесячных «денег на карманные расходы» Нине пришлось оплатить счета дочери на сумму 100 тысяч долларов. За один месяц по кредитной карточке матери она могла потратить до 10 тысяч долларов. Нина признала, что она сама сделала Николетт такой, как она есть.

В итоге доктор Фил сказал американке, что она должна отдавать дочери больше любви и меньше наличных. И назвал чрезмерное потакание капризам одной из форм жестокого обращения с детьми.

Николетт после этого разрыдалась в прямом эфире, заявив, что уже слишком поздно для любви. А на совет психолога попробовать найти работу, ответила, что за маленькую зарплату машину своей мечты не купишь. И что, вообще, работать — это слишком трудно.