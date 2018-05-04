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В Одессе арестован подозреваемый в участии в террористической организации «ЛНР»
По ходатайству прокуратуры Одесской области Приморский районный суд избрал подозреваемому в содействии и участии в террористической организации «ЛНР» меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.
Правоохранители установили, что в течение марта-апреля 2015 года подозреваемый участвовал в боевых действиях на востоке Украины в составе незаконного вооруженного формирования на стороне «ЛНР».
«В составе так называемого подразделения „Казачий полк“ осуществлял сопротивление законным действиям работников правоохранительных органов и Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей», — сообщили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или организации) УК Украины осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.
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Суд также оставил в СИЗО на ближайшие 2 месяца экс-бойца батальона «Айдар» В. Балацкого, который подозревается в незаконном изготовлении, переработке и сбыте оружия (ст. 28 ч. 2 ст. 263 ч. 1; ст. 263−1 ч. 2 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, его подозревают в сбыте указанных предметов в криминальную среду Киевского и других регионов Украины.
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Согласно информации органов досудебного расследования, в составе данной преступной группы на Балацкого была возложена функция налаживания рынка сбыта, источников получения дополнительных деталей и комплектующих, содержание мест хранения боеприпасов, взрывоопасных веществ и другого стрелкового вооружения, которое хранилось с целью дальнейшего сбыта.
Ранее следственный судья Приморского районного суда Одессы избрал Балацкому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток либо залог в сумме 440,5 тысячи гривен.
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