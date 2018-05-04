МИД Чехии опроверг заявление своего президента о производстве "Новичка"

Мир

Пресс-служба Министерства иностранных дел Чехии заявила о том, что упомянутый президентом страны Милошем Земаном нервно-паралитический агент А-230 отличается от «Новичка», которым в Британии отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочь. Об этом пишет «Радио Свобода».

Читайте также: Стала известна доза «Новичка», которой пытались отравить Скрипалей

«Нервно-паралитический яд, использованный во время атаки в Великобритании, называется А-234, а потому вещество (А-230), которое тестировалось чешским Институтом военных исследований в Брно, не имеет с ним ничего общего», — говорится в заявлении.

В ведомстве утверждают, что несколько миллилитров А-230 были изготовлены, протестированы и ликвидированы в институте Брно для того, чтобы понять, как защищаться против него.

Читайте также: Президента Чехии обвинили в государственной измене

Институт в Брно действует с согласия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметили в МИД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что его страна в 2017 году произвела в небольшом количестве, испытала и уничтожила нервно-паралитическое вещество, подобное тому, которое использовалась в Великобритании для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери. Земан также сказал, что по данным чешской контрразведки, уничтожена вещество называлась A230, а не «Новичок», но принадлежит к одному типу ядовитых веществ.

Напомним, что бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу британского Солсбери 4 марта. После нескольких недель лечения 33-летнюю Юлию Скрипач выписали из больницы. Состояние ее отца также улучшилось в процессе лечения. Британские власти впоследствии заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России. Москва отвергает свое участие в отравлении скрипач и настаивает, что это вещество могло поступить из США, Чехии или других стран, которые, по российским утверждениям, исследовали ту же группу химикатов. Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш назвал обвинения России ложью, а Чешская Республика в марте присоединилась к массовой высылке российских дипломатов из-за инцидента со скрипачом, отказав в работе на территории Чехии трем российским дипломатам.