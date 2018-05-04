КНДР отказалась от собственного часового пояса

Мир

КНДР отменила собственный часовой пояс и присоединилась к южнокорейскому времени.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) со ссылкой на указ президиума Верховного народного собрания КНДР.

Начиная с 5 мая, Пхеньян живет по часовому поясу Южной Кореи (UTC+9). Чтобы унифицировать стандартное время на севере и на юге Корейского полуострова, 00:00 5 мая в Пхеньяне началось в 23:30 4 мая.

Разница во времени между Южной и Северной Кореями составляла 30 минут.

Отказ от собственного часового пояса — это первый практический шаг, предпринятый после исторического саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи, отметили в KCNA.

Лидеры Южной Кореи и КНДР согласились, что лучшим местом для встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом будет демилитаризованная зона Пханмунджом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 апреля именно в Пханмунджоме прошла историческая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Ее итогом стала совместно принятая декларация о денуклеаризации, а также о налаживании отношений между Кореями. Пхеньян и Сеул даже перешли на общее время.