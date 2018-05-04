Наука и технологии

В небе снова вспыхнет метеорный дождь

На этих выходных в небе вспыхнет метеорный дождь Эта-Аквариды.

Об этом сообщает Newsweek.

Самый яркий метеорный поток можно будет наблюдать в воскресенье, 6 мая.

Астрономы отмечают, что лучше всего звездопад будет видно утром перед восходом солнца.

NASA ожидает от 10 до 30 метеоров в час в пиковые моменты астрономического явления.

Стоит отметить, что продлится метеорный дождь до конца месяца.

Напомним, на онлайн-аукционе «Кристис» продан редкий метеорит, упавший на Землю в пустыне на территории нынешнего американского штата Аризона 50 тысяч лет тому назад. За него уплатили 237 500 долларов.