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Наука и технологии

В небе снова вспыхнет метеорный дождь

20:42 4 мая 2018   123
В небе снова вспыхнет метеоритный дождь
Инф. «ФАКТОВ»

На этих выходных в небе вспыхнет метеорный дождь Эта-Аквариды.

Об этом сообщает Newsweek.

Самый яркий метеорный поток можно будет наблюдать в воскресенье, 6 мая.

Астрономы отмечают, что лучше всего звездопад будет видно утром перед восходом солнца.

NASA ожидает от 10 до 30 метеоров в час в пиковые моменты астрономического явления.

Стоит отметить, что продлится метеорный дождь до конца месяца.

Напомним, на онлайн-аукционе «Кристис» продан редкий метеорит, упавший на Землю в пустыне на территории нынешнего американского штата Аризона 50 тысяч лет тому назад. За него уплатили 237 500 долларов.

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