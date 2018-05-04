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В небе снова вспыхнет метеорный дождь
На этих выходных в небе вспыхнет метеорный дождь Эта-Аквариды.
Об этом сообщает Newsweek.
Самый яркий метеорный поток можно будет наблюдать в воскресенье, 6 мая.
Астрономы отмечают, что лучше всего звездопад будет видно утром перед восходом солнца.
NASA ожидает от 10 до 30 метеоров в час в пиковые моменты астрономического явления.
Стоит отметить, что продлится метеорный дождь до конца месяца.
Напомним, на онлайн-аукционе «Кристис» продан редкий метеорит, упавший на Землю в пустыне на территории нынешнего американского штата Аризона 50 тысяч лет тому назад. За него уплатили 237 500 долларов.
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“ Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"”