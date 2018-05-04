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Соцсети похоронили Аллу Пугачеву
Сегодня, 4 мая, в социальной сети Twitter появилось извещение о смерти Примадонны, которое содержало ссылку на сайт с подробностями.
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Известие о скоропостижной кончине Аллы Пугачевой шокировало пользователей сети и поклонников певицы.
Источник также сообщил, что известная артистка ушла из жизни из-за тромбоза сердечной артерии. Вскоре появились публикации, в которых называли причиной гибели передозировку наркотиками.
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В итоге информация оказалась фейковой: Алла Борисовна, пока ее «хоронили», разместила на своей странице в Instagram фото, как ее сын Гарри показывает ей салат, который приготовил сам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева произвела фурор солнечным селфи без макияжа.
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