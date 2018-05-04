В МИД Украины требуют от россиян отпустить задержанных рыбаков и судно

Политика

МИД Украины заявил категорический протест против незаконного задержания Россией украинского рыболовецкого судна и его экипажа. Внешнеполитическое ведомство напомнило россиянам о морской конвенции и ответственности за нарушение международного права. Украина требует безотлагательно освободить судно и его экипаж.

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«Противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины. Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму, включая территориальное море, простирающееся на 12 морских миль от его побережья. Задержание Россией рыболовецкого судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права», — говорится в заявлении МИД.

Судно ЯМК 0041 с пропиской в Очакове было задержано российской ФСБ вблизи крымского побережья. Экипаж в составе пяти граждан Украины был доставлен в аннексированный Крым.

