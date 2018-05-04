Швейцарский банк заменил сотрудников роботами

Наука и технологии

В Швейцарии банк St. Galler Kantonalbank в качестве эксперимента заменил сотрудников роботами.

Об этом пишет Bloomberg.

В залах для обслуживания и за кассы финансового учреждения установили пять роботов, которые заменили собой семь сотрудников. Машины общаются с посетителями через специальный интерфейс, способны принимать деньги, вести отчетность и выполнять прочие обязанности банковских работников.

По словам экспертов, роботы не могут ошибиться, также банки экономят на специальном оборудовании, которым пользуются живые сотрудники.

Эксперимент продлится до конца мая, затем банк будет решать, оставить ли роботов на постоянной основе или вернуть людей.

Напомним, робот София, созданная гонконгской компанией Hanson Robotics и активированная в 2015 году, стала звездой индийской версии модного журнала Cosmopolitan. Ее фото в гламурном наряде от индийского дизайнера Тании Хануджи было размещено на обложке нового номера издания, а также на его страницах внутри. Это первый случай в истории, когда на обложку глянцевого издания попадает фото андроида.