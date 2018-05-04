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«Динамо» в Киеве потеряло очки в матче с «Мариуполем»
В пятницу, 4 мая, поединком на столичной арене имени Валерия Лобановского между киевском «Динамо» и «Мариуполем» стартовала программа 30-го тура чемпионата Украины по футболу. Встреча завершилась сенсационной ничьей — 1:1 (Цыганков, 55, с пенальти — Борячук, 16), что значительно уменьшило шансы киевлян на завоевание золотых медалей.
«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Шабанов, Кендзера, Ротань, Шапаренко, Шепелев (Мбокани, 46), Цыганков, Гонсалес (Вербич, 46), Беседин.
Следующую встречу подопечные Александра Хацкевича проведут 9 мая в Днепре, где в финале Кубка Украины сразятся с донецким «Шахтером».
Пока же в рамках 30-го тура в топ-шестерке также состоятся матчи «Верес» — «Ворскла» и «Заря» — «Шахтер» (5 мая), а в турнире команд, оспаривающих места с 7-го по 12-е, сыграют «Черноморец» — «Карпаты» (5 мая), «Олимпик» — «Сталь» и «Александрия» — «Зирка» (6 мая).
Положение команд (1—6-е места):
1. «Шахтер» — 69 очков (29 матчей);
2. «Динамо» — 67 (30);
3. «Ворскла» — 44 (29);
4. «Заря» — 43 (29);
5. «Мариуполь» — 37 (30);
6. «Верес» — 33 (29).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Динамо» вернулся на футбольное поле спустя 196 дней.
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