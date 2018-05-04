В Китае участились случаи задержания украинцев

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В последнее время участились случаи задержания правоохранительными органами Китая граждан Украины в связи с нарушением ими правил трудоустройства на территории Китайской Народной Республики, в связи с чем МИД предупредил украинцев, что работать без визы «Z» в Китае запрещено.

Об этом сообщает консульская служба МИД.

«Согласно законодательству КНР, трудоустройство или работа в любой форме без наличия рабочей визы типа „Z“ запрещается, а документы, необходимые для оформления указанного типа визы оформляются исключительно по месту нахождения работодателя», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что к иностранцам, которые нелегально работают в Китае, как правило, применялись меры административного воздействия в виде задержания полицией на срок до 30 суток (срок административного ареста может быть продлен до 60 суток), штрафа на сумму до 5000 юаней (свыше 800 долларов), депортации из Китая с запретом въезда в страну сроком от одного до пяти лет (в отдельных случаях — до десяти лет).

Отметим, общее количество трудовых мигрантов, покинувших Украину в 2015—2017 годы, составляет 4 млн человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», что на заработках в Польше 77% украинцев заняты физическим трудом.