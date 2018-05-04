СБУ прояснила ситуацию по освобождению Лусварги

Украина

Собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Рафаэля Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в сети Facebook.

«В связи с большим общественным интересом Служба разъясняет ситуацию с гражданином Бразилии Рафаэлем Маркусом Лусварги… СБ Украины отмечает, что собранная следователями СБУ доказательная база, относительно участия Лусварги в незаконных вооруженных формированиях террористов полностью была подтверждена решением суда первой инстанции. Решение, которое вызвало возмущение значительной части общества (освобождение — ред.), базируется исключительно на процедурных моментах. Сейчас он находится в СБУ, где с ним проводятся соответствующие процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством Украины», — сообщили в СБУ.

В тоже время, прокуратура Киева планирует представить на рассмотрение суда ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бразильцу Рафаэлю Маркусу Лусварги, воевавшему на стороне боевиков «ДНР».

Сообщается, что заседание состоится в Павлоградском районном суде Днепропетровской области 6 июня.

В прокуратуре добавили, что на сегодняшний день «других правовых оснований для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения для Лусварги законом не предусмотрено».

Прокуратура настаивает, что срок предыдущей меры пресечения для Лусварги закончился в феврале этого года «и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства».

Напомним, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Осенью 2015 года бразилец уехал из Донбасса, а 6 октября 2016-го был задержан в «Борисполе» сотрудниками СБУ. Лусварги был осужден в январе 2017 года к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. После повторного рассмотрения 14 ноября 2017 года дело направили в Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам.