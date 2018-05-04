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Оккупанты на Донбассе получили от РФ новое высокоточное оружие
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о появлении у оккупантов на Донбассе нового мощного вооружения. Так, с территории России на временно оккупированной территории в Донецкой области была доставлена партия 152-миллиметровыхм управляемых снарядов «Краснополь». Артиллерийский боеприпас предназначен для поражения в том числе бронированных целей.
Также из России артиллерийской бригаде на оккупированной территории привезли лазерные целеуказатели-дальномеры. Эти лазерные дальномеры позволяют наводить снаряды на цель. Российско-оккупационные войска готовятся задействовать новое вооружение в боевых условиях, сообщает разведка.
«Противник усилился за счет высокоточного оружия, и это угроза для нас. Во-вторых, на протяжении всей агрессии РФ использует наши территории, испытывает новейшие образцы вооружения, включая артснаряды, различные боеприпасы, средства электронной разведки и электронной борьбы, беспилотники, весь спектр беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении ВС РФ. То есть все, что испытывается в России, оно испытывается на нашей территории, или в Сирии», — заявил в эфире «5 канала» представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Напомним, оккупанты продолжают боевые действия преимущественно на Донецком, Светлодарском и Мариупольском направлениях — у Светлодарска, Луганского, Троицкого, Причепиловки, Новотошковского, Крымского, Зайцево, Каменки и Талаковки.
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