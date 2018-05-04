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5 и 6 мая в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки
На майских продовольственных распродажах киевлянам и гостям столицы предложат дары полей и садов, а также продукты их переработки по всем группам товаров. Фермеры привезут в Киев овощи и фрукты, крупы, муку, яйца, мед, рыбу, мясо, молочные и другие продукты.
5 мая (суббота) сельхозярмарки откроются:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4—10, и Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
в Днепровском — на улице А. Бучмы, 2—10;
в Оболонском — на улице Иорданской, 1—9;
в Печерском — на улице К. Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
в Шевченковском — на улице Подвойского, 2—12;
6 мая (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.
Ранее «ФАКТЫ» обнародовали перечень локаций, где киевляне могут устраивать пикники.
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“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”