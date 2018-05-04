5 и 6 мая в Киеве пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Общество

На майских продовольственных распродажах киевлянам и гостям столицы предложат дары полей и садов, а также продукты их переработки по всем группам товаров. Фермеры привезут в Киев овощи и фрукты, крупы, муку, яйца, мед, рыбу, мясо, молочные и другие продукты.

5 мая (суббота) сельхозярмарки откроются:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4—10, и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на улице А. Бучмы, 2—10;

в Оболонском — на улице Иорданской, 1—9;

в Печерском — на улице К. Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2—12;

6 мая (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32—38.

Ранее «ФАКТЫ» обнародовали перечень локаций, где киевляне могут устраивать пикники.