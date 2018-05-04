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В Луганской области тонет шахта "Золотая"
На шахте «Золотая» (ГП «Первомайскуголь») в Луганской области произошел прорыв шахтных вод. Приток воды увеличился до 2 тыс. кубометров в час, что намного превышает допустимую норму.
Об этом сообщается на сайте Министерства Украины по временно оккупированным территориям.
На угольном предприятии уже приостановлены работы по добыче угля и прохождение горных выработок.
«Имеющихся мощностей шахты „Золотая“ не хватает для откачки такого объема воды, из-за чего уровень затопления продолжает расти», — говорится в сообщении.
На шахте введен в действие план ликвидации аварии и установлено круглосуточное дежурство старшего руководства шахты «Золотое» и ГП «Первомайскуголь».
В руководстве компании наиболее вероятной причиной значительного увеличения объемов поступающей воды считают прорыв воды из затопленных шахт «Родина» и «Первомайская», расположенных на неподконтрольной территории Луганской области.
Отметим, ранее в Кривом Роге в шахте погиб 30-летний горняк, еще один был госпитализирован. Инцидент произошел в ночь на 27 апреля на шахте «Гвардейская» в Терновском районе города.
Напомним, в апреле в результате взрыва на шахте в Донецкой области пострадали семеро горняков.
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