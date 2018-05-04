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На Гавайях началось извержение вулкана, идет эвакуация (видео)

22:53 4 мая 2018   186
вулкан
Инф. «ФАКТОВ»

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа — самого активного вулкана в мире. Объявлена эвакуация, из опасной зоны вывезены около 1700 человек.

Для тех, кто вынужден покинуть дом, организованы временные приюты. Эту работу взял на себя Международный комитет Красного креста. В первую очередь были эвакуированы жители районов, где в воздухе зафиксирована опасная для здоровья концентрация диоксида серы. Объявлено, что в обязательном порядке из опасной зоны должны быть вывезены дети, пожилые люди, лица с заболеваниями органов дыхания.

Также были спешно эвакуированы жители Leilani Estates, самые приближенные к зоне разлива лавы. На одной из улиц в земле образовалась трещина, и потоки лавы вылились на дорогу. Жители рассказывали, что у них на сборы было несколько минут. Многие успели забрать только домашних животных. Уже добравшись до временного убежища, эвакуированные рассказали журналистам, что извержение вулкана для них не стало сюрпризом: рано или поздно это должно было случиться.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж распорядился привлечь к работам по эвакуации полицию, пожарных и национальную гвардию.

Напомним, в апреле известный конспиролог, нумеролог и толкователь Библии Дэвид Мид и его единомышленники предсказывали катастрофические извержения вулканов и землетрясения.

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