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Украина

Князев: на территории ООС начнут работу мобильные посты полиции

23:24 4 мая 2018   27
Книзев в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

На территории проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего визита в Донецкой области 4 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Такой шаг позволит сократить количество стационарных блокпостов и увеличить присутствие полицейских в отдаленных населенных пунктах региона.

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«Вопрос полицейского присутствия является достаточно актуальным на территории проведения операции Объединенных сил. ГРПП должны постоянно патрулировать на вверенной территории. Люди должны увидеть полицейских в каждом селе и поселке»,— отметил глава полиции.

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По словам Князева, у полиции есть положительный опыт работы полицейских станций, которые функционируют в поселках Мироновское и Очеретино, под Авдеевкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что ООС на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы.

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