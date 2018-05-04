Князев: на территории ООС начнут работу мобильные посты полиции

Украина

На территории проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев во время рабочего визита в Донецкой области 4 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Такой шаг позволит сократить количество стационарных блокпостов и увеличить присутствие полицейских в отдаленных населенных пунктах региона.

Читайте также: В Госпогранслужбе рассказали, как будет осуществляться пропуск через линию разграничения

«Вопрос полицейского присутствия является достаточно актуальным на территории проведения операции Объединенных сил. ГРПП должны постоянно патрулировать на вверенной территории. Люди должны увидеть полицейских в каждом селе и поселке»,— отметил глава полиции.

Читайте также: С началом Операции объединенных сил в «ДНР» обвалился рубль

По словам Князева, у полиции есть положительный опыт работы полицейских станций, которые функционируют в поселках Мироновское и Очеретино, под Авдеевкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что ООС на Донбассе призвана как можно быстрее вернуть оккупированные районы.