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В аэропорту Торонто енот сорвал отправление самолета
В аэропорту Торонто енот застрял в самолете авиакомпании Air Canada, из-за чего рейс AC1126 был задержан на несколько часов. Об этом сообщает CBC.
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Кроха-енот спрятался внутри шланга блока кондиционирования воздуха, а обнаружили его, когда наземный персонал подключил этот блок к самолету. Потоком воздуха енота подняло вверх и он попал в вентиляционную систему самолета Embraer E190.
Пассажиры наблюдали за происходящей драмой из окон терминала аэропорта. Поначалу наземный персонал находился в недоумении и не понимал, что нужно делать.
«Это было действительно чем-то новым. Никто никогда не видел ничего подобного»,— рассказал один из пассажиров Дэмиен Ли.
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По словам Ли, в течение часа возле самолета собралось около 15 человек, включая персонал аэропорта и представителей подразделения по контролю за животными. В конце концов было принято решение снять с самолета некоторые панели.
Самолет должен был вылететь в 14.50 по местному времени, однако вызволить животное удалось лишь около 20.30. Впоследствии спасенный енот убежал. В качестве компенсации за задержку рейса авиакомпания предложила пассажирам ваучеры на покупку еды в аэропорте и скидку на будущий перелет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США полицейские спасли объевшегося енота, застрявшего в водосточной решетке.
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