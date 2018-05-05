5 и 6 мая киевлян приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Украина

На майских продовольственных распродажах киевлянам и гостям предложат сельзохпродукцию и продукты ее переработки по всем группам товаров. На ярмарках представят овощи и фрукты, крупы, муку, яйца, мед, рыбу, мясо-молочое и другое продовольствие.

5 мая (суббота) сельхозярмарки организованы:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на улице А. Бучмы, 2−10;

в Оболонском — на улице Иорданской, 1--9;

в Печерском — на улице К Билокур;

в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12;

6 мая (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы в районах:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);

в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;

в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);

в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;

в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.