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5 и 6 мая киевлян приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
На майских продовольственных распродажах киевлянам и гостям предложат сельзохпродукцию и продукты ее переработки по всем группам товаров. На ярмарках представят овощи и фрукты, крупы, муку, яйца, мед, рыбу, мясо-молочое и другое продовольствие.
5 мая (суббота) сельхозярмарки организованы:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, и Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской), Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
в Днепровском — на улице А. Бучмы, 2−10;
в Оболонском — на улице Иорданской, 1--9;
в Печерском — на улице К Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на проспекте Космонавта Комарова, 28 (до улицы Чумака);
в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12;
6 мая (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы в районах:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице И. Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Соломенском — на улице Ф. Эрнста, 14а;
в Святошинском — на бульваре Академика Вернадского, 79;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”