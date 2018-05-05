- 4:50 Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях
- 4:03 Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
- 3:47 Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу сотни британцев со своей едой
- 3:33 Израиль вышел из борьбы за место непостоянного члена Совбеза ООН
- 3:27 Взрыв гранаты в Киеве: погиб человек
- 2:47 В аэропорту Лондона изъяли полсотни живых крокодилов
- 2:32 Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета
- 1:45 МИД заявил об отсутствии в Украине проявлений антисемитизма
- 1:15 5 и 6 мая киевлян приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
- 0:55 О каких изменениях в работе столичного транспорта предупредили киевлян
МИД заявил об отсутствии в Украине проявлений антисемитизма
Министерство иностранных дел (МИД) Украины решительно опровергает любые инсинуации и обвинения в якобы увеличении проявлений антисемитизма на территории нашего государства. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД.
«Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях. Подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию и в очередной раз бросить на Украину тень антисемитизма»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2017 года Национальная полиция Украины разоблачила координированную из России преступную группировку, которая годами совершала нападения на места религиозного паломничества, памятники архитектуры и культовые сооружения,
«По данным мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, а по результатам опроса PEW Research Center, уровень антисемитизма в Украине является самым низким в Центрально-Восточной Европе», — отметили в МИД.
Также в ведомстве добавили, что ответ Украины на любую провокацию всегда будет четкой и последовательной: неотвратимость наказания для нарушителей и организаторов; правда и объективные факты для тех, кто проводит политику манипуляций и пропаганды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе по признакам. Его слова стали реакцией на заявление Посольства США в Украине, в котором выражалось разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.
Также напомним, что 3 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту антисемитских высказываний отдельных активистов во время «Марша украинского порядка», который состоялся в среду, 2 мая, к четвертой годовщине трагедии в Одессе.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”