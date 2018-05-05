МИД заявил об отсутствии в Украине проявлений антисемитизма

Украина

Министерство иностранных дел (МИД) Украины решительно опровергает любые инсинуации и обвинения в якобы увеличении проявлений антисемитизма на территории нашего государства. Об этом говорится в соответствующем заявлении МИД.

«Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях. Подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию и в очередной раз бросить на Украину тень антисемитизма»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2017 года Национальная полиция Украины разоблачила координированную из России преступную группировку, которая годами совершала нападения на места религиозного паломничества, памятники архитектуры и культовые сооружения, в т. ч. осуществляла осквернения синагог.

«По данным мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, а по результатам опроса PEW Research Center, уровень антисемитизма в Украине является самым низким в Центрально-Восточной Европе», — отметили в МИД.

Также в ведомстве добавили, что ответ Украины на любую провокацию всегда будет четкой и последовательной: неотвратимость наказания для нарушителей и организаторов; правда и объективные факты для тех, кто проводит политику манипуляций и пропаганды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко заявил, что украинская власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в обществе по признакам. Его слова стали реакцией на заявление Посольства США в Украине, в котором выражалось разочарование проявлениями антисемитизма в Украине.

Также напомним, что 3 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция Одесской области открыла уголовное производство по факту антисемитских высказываний отдельных активистов во время «Марша украинского порядка», который состоялся в среду, 2 мая, к четвертой годовщине трагедии в Одессе.