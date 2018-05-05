- 4:50 Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях
- 4:03 Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
- 3:47 Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу сотни британцев со своей едой
- 3:33 Израиль вышел из борьбы за место непостоянного члена Совбеза ООН
- 3:27 Взрыв гранаты в Киеве: погиб человек
- 2:47 В аэропорту Лондона изъяли полсотни живых крокодилов
- 2:32 Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров Почета
- 1:45 МИД заявил об отсутствии в Украине проявлений антисемитизма
- 1:15 5 и 6 мая киевлян приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
- 0:55 О каких изменениях в работе столичного транспорта предупредили киевлян
Взрыв гранаты в Киеве: погиб человек
В ночь на 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб. Об этом сообщает «Громадське».
Как уточняет издание, взрыв произошел по адресу Кирилловская, 117 около 00:45. На данный момент на место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
Отмечается, что, по предварительным данным, произошел взрыв гранаты. По словам свидетеля, вероятнее всего погиб бездомный, который сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 апреля в Дарницком районе Киева вечером в пятницу, 27 апреля, по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль, один мужчина погиб, еще одного с телесными повреждениями доставили в больницу. Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”