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Происшествия

Взрыв гранаты в Киеве: погиб человек

3:27 5 мая 2018   64
Взрыв гранаты в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб. Об этом сообщает «Громадське».

Как уточняет издание, взрыв произошел по адресу Кирилловская, 117 около 00:45. На данный момент на место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

Отмечается, что, по предварительным данным, произошел взрыв гранаты. По словам свидетеля, вероятнее всего погиб бездомный, который сидел на входе во двор на пороге помещения, сдаваемого в аренду

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 апреля в Дарницком районе Киева вечером в пятницу, 27 апреля, по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль, один мужчина погиб, еще одного с телесными повреждениями доставили в больницу. Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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