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Израиль вышел из борьбы за место непостоянного члена Совбеза ООН
Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на выборах в этом году, сообщило постпредство страны при ООН в пятницу.
«После консультаций с партнерами и добрыми друзьями государство Израиль приняло решение отозвать свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН», — говорится в заявлении постпредства страны при ООН.
Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019−2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств претендуют Германия и Бельгия. Полномочия Нидерландов и Швеции истекают в нынешнем году.
В группе государств Латинской Америки и Карибского бассейна с 1 января 2019 года освободится одно место после выхода из СБ Боливии, на место которой претендует Доминиканская республика. От Африканских государств в Совет без борьбы должна пройти ЮАР после окончания членства Эфиопии.
напомним, что за членство в СБ от стран Азиатско-тихоокеанского региона борьбу будут вести Индонезия и Мальдивы после выхода Казахстана.
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