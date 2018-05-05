Здоровье

Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток

Биологи Массачусетского технологического института выяснили, что голодание способствует улучшению регенеративной способности стволовых клеток кишечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент с участием мышей: грызунов не кормили в течение 24 часов, после чего ученые извлекли стволовые клетки кишечника и вырастили их искусственным способом.

Как оказалось, после голодания в клетках происходило изменение в энергетическом обмене веществ: вместо глюкозы они переключались на расщепления жирных кислот. Это значительно стимулировало процесс появления новых клеток — процесс их омоложения ускорился вдвое.

Ученые надеются, что данное исследование будет способствовать разработке препарата с подобным действием, что поможет пожилым людям, страдающим от инфекций ЖКТ, и онкобольным после химиотерапии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в некоторых случаях спортзал не помогает похудеть.