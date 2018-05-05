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Ученые обнаружили связь между голоданием и старением клеток
Биологи Массачусетского технологического института выяснили, что голодание способствует улучшению регенеративной способности стволовых клеток кишечника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.
Ученые провели эксперимент с участием мышей: грызунов не кормили в течение 24 часов, после чего ученые извлекли стволовые клетки кишечника и вырастили их искусственным способом.
Как оказалось, после голодания в клетках происходило изменение в энергетическом обмене веществ: вместо глюкозы они переключались на расщепления жирных кислот. Это значительно стимулировало процесс появления новых клеток — процесс их омоложения ускорился вдвое.
Ученые надеются, что данное исследование будет способствовать разработке препарата с подобным действием, что поможет пожилым людям, страдающим от инфекций ЖКТ, и онкобольным после химиотерапии.
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