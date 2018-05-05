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Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях
Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах недалеко от активного вулкана Килауэа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки произошли в 22:32 по времени UTC (1:30 по Киеву).
JUST IN: Preliminary magnitude 5.3 earthquake strikes Hawaii's Big Island near Kilauea volcano, USGS says. pic.twitter.com/1SuTJROs8T— NBC News (@NBCNews) 4 мая 2018 г.
Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-западу от селения Леилани-Эстейтс. Очаг находился на глубине 5 километров.
По данным ведомства, в районе до сих пор продолжаются подземные толчки меньшей мощности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Гавайских островах были зафиксированы ряд землетрясений, магнитуда самого сильного из них была 5,3. К тому же власти Гавайских островов 4 мая объявили эвакуацию одного из селений из-за извержения вулкана Килауэа. В последние дни в регионе несколько раз фиксировали эпизоды сейсмической активности.
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