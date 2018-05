Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Гавайях

Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано на Гавайских островах недалеко от активного вулкана Килауэа. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки произошли в 22:32 по времени UTC (1:30 по Киеву).

JUST IN: Preliminary magnitude 5.3 earthquake strikes Hawaii's Big Island near Kilauea volcano, USGS says. pic.twitter.com/1SuTJROs8T