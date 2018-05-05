В Китае стали чаще задерживать украинцев, — МИД

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В Китайская народной республике (КНР) в течение последних нескольких месяцев участились случаи задержания правоохранительными органами граждан Украины в связи с нарушением правил трудоустройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины (МИД).

«Согласно законодательству КНР, трудоустройство или работа в любой форме без наличия рабочей визы типа „Z“ запрещается, а документы, необходимые для оформления данного типа визы, оформляются исключительно по месту нахождения работодателя»,— говорится в сообщении.

В связи с этим МИД выпустило украинцам правила трудоустройства в Китае. Так, в случае отсутствия визы, которая дает право на выполнение оплачиваемой работы в КНР, граждане Украины могут стать жертвой визовых мошенников и недобросовестных работодателей, которые предлагают работу без соблюдения правил трудоустройства.

«В этом контексте МИД Украины рекомендует гражданам Украины во время пребывания на территории Китая неуклонно придерживаться положений трудового и миграционного законодательства этой государства, а гражданам, которые временно находятся на территории Китая с целью туризма, культурного, спортивного, научного обмена, воздержаться от выполнения любой оплачиваемой работы, в частности, преподавательской»,— отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняют, что несоответствие типа визы реальной цели поездки в Китай часто расценивается китайской стороной как незаконное пересечение государственной границы. За это предусмотрена уголовная ответственность — нарушителей лишить свободы на срок до 1 года.

«К иностранцам, которые нелегально работают в Китае, обычно, применялись меры административного воздействия в виде задержания полицией на срок до 30 суток (срок административного ареста может быть продлен до 60 суток), штрафа на сумму до 5000 юаней (более 800 долларов), депортации из Китая с запретом въезда в страну сроком от одного до пяти лет (в отдельных случаях — до десяти лет)», — уточнили в МИД.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 2001 года из Украины за границу выехало и не вернулось обратно 6,3 млн украинцев.