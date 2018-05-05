В Украине предложено сопровождать гражданские суда военными конвоями

Украина

В ответ на организацию досмотров Федеральной службой безопасности России гражданских судов, которые следуют через Керченский пролив в порты Мариуполь и Бердянск, украинской стороне целесообразно действовать в рамках национального законодательства и международного морского права. Такое мнение изданию «Обозреватель» высказал адмирал запаса Игорь Кабаненко.

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В качестве военного сдерживания он считает необходимым «организовать патрульную деятельность в море» и, что патрульные катера класса Island могли усилить указанные возможности ВМС Украины.

Также Кабаненко добавил, что военным морякам и морским частям Госпогранслужбы «следует готовиться к различным негативным сценариям вплоть до блокады прохода судов Керченским проливом в Мариуполь и Бердянск». Необходимо отрабатывать мероприятия конвойной службы, предусматривающие сопровождение гражданских судов военными кораблями, считает адмирал: «Военные конвои могут и не понадобиться, вместе с тем в определенных условиях это может стать единственным способом обеспечить безопасность морских коммуникаций на стыке двух морей».

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По его словам, в таком случае «любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».

Адмирал убежден: разрешение вопросов возможно лишь при четком соблюдении международного законодательства и привлечении виновных в его нарушении к ответственности через «международные судебные инстанции, трибунал ООН» с одновременным наращиваем Украиной своего «оборонного потенциала на море».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 апреля ФСБ России начала останавливать и осматривать невоенные суда, следующие в Украину по Азовскому морю.