Российские наемники уничтожили автомобиль с международной гуманитарной помощью

Украина

В минувшую пятницу, во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (предположительно со стороны терминала Донецкого аэропорта) в районе населенного пункта Опытное Ясиноватского района Донецкой области, был уничтожено гражданский автомобиль NISSAN TERRANO, который принадлежит Общественной организации «Христианская служба спасения». Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

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«Информация об уничтожении гражданского автомобиля в военную комендатуру города Авдеевка поступила в 19.40. Установлено, что 04.05.2018 группа волонтеров общественной организации „Христианская служба спасения“ выбыли на автомобили NISSAN TERRANO из Авдеевки в населенный пункт Опытное для оказания гуманитарной помощи местному населению и военнослужащим», — уточняют в штабе.

Указанный автомобиль на пути в город Авдеевка остановился для разгрузки гуманитарной помощи. Примерно в 16.20, когда водитель и пассажиры находились на расстоянии примерно 10 метров от автомобиля, они услышали шипение и увидели ракету, которая летела в направлении автомобиля со стороны незаконных вооруженных формирований. Попаданием ракеты гражданский автомобиль вместе с имуществом был уничтожен.

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Гражданских лиц на военном автомобиле были эвакуированы в Авдеевку. Предварительно установлено, что представители общественной организации «Христианская служба спасения» не пострадали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно информации главы Нацполиции Сергея Книзева, на территории проведения операции Объединенных сил (ООС) начнут работу мобильные передвижные посты полиции.