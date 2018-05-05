Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям в Сирии

Мир

Ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки «Исламское государство"* в Сирии. Об этом говорится в заявлении американских ВМС.

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«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость», — сообщается в документе.

Также в ВМС отмечают, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков «совершили ряд вылетов над Сирией».

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале апреля ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась из Соединённых Штатов для размещения в Европе и на Ближнем Востоке. В её состав вошли ракетный крейсер «Нормандия», а также эсминцы «Балкелей», «Форест Шерман», «Фаррагут» и «Арли Берк». Тогда западные СМИ сообщали, что в Пентагоне рассматривают возможность оставить ударную группу в Средиземноморье для противостояния растущим вызовам со стороны России и Китая.