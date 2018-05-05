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В Мелитополе подростки взорвали дерево
В Мелитополе Запорожской области трое подростков заложили в дупло дерева самодельное взрывное устройство и взорвали его.
Об том передает пресс-служба полиции Запорожской области.
Происшествие произошло в мелитопольском Парке Железнодорожников. В результате взрыва никто не пострадал.
«Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево» — сообщили в полиции.
Родителям несовершеннолетних грозит наказание в виде штрафа от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Напомним, в ночь на 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.
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