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Происшествия

В Мелитополе подростки взорвали дерево

8:04 5 мая 2018   86
В Мелитополе подростки взорвали дерево
Инф. «ФАКТОВ»

В Мелитополе Запорожской области трое подростков заложили в дупло дерева самодельное взрывное устройство и взорвали его.

Об том передает пресс-служба полиции Запорожской области.

Происшествие произошло в мелитопольском Парке Железнодорожников. В результате взрыва никто не пострадал.

«Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево» — сообщили в полиции.

Родителям несовершеннолетних грозит наказание в виде штрафа от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в ночь на 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.

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