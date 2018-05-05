В Мелитополе подростки взорвали дерево

Происшествия

В Мелитополе Запорожской области трое подростков заложили в дупло дерева самодельное взрывное устройство и взорвали его.

Об том передает пресс-служба полиции Запорожской области.

Происшествие произошло в мелитопольском Парке Железнодорожников. В результате взрыва никто не пострадал.

«Для эксперимента и развлечения ребята положили в дупло дерева заранее изготовленный самодельный взрывной пакет и подожгли его. В результате взрыва было разрушено дерево» — сообщили в полиции.

Родителям несовершеннолетних грозит наказание в виде штрафа от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в ночь на 5 мая, в Киеве на Куреневке прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.