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Трамп готов встретиться с Мюллером по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 4 мая, что готов поговорить со специальным прокурором Робертом Мюллером.
Об этом сообщает AFP.
«Я хотел бы поговорить, но я должен знать, что к нам будут относиться справедливо… Я бы хотел с ним встретиться, потому что мы ничего плохого не делали», — сказал Трамп журналистам.
Президент США еще раз заверил, что не вступал в сговор с российскими властями и не препятствовал расследованию.
Напомним, ранее специальный прокурор Роберт Мюллер на встрече с адвокатами президента Дональда Трампа в марте поднял возможность направить повестку в суд для Трампа, если он откажется поговорить с следователями.
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