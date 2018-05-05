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Трамп готов встретиться с Мюллером по российскому делу

8:33 5 мая 2018   89
Трамп готов встретиться с Мюллером по российскому делу
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 4 мая, что готов поговорить со специальным прокурором Робертом Мюллером.

Об этом сообщает AFP.

«Я хотел бы поговорить, но я должен знать, что к нам будут относиться справедливо… Я бы хотел с ним встретиться, потому что мы ничего плохого не делали», — сказал Трамп журналистам.

Президент США еще раз заверил, что не вступал в сговор с российскими властями и не препятствовал расследованию.

Напомним, ранее специальный прокурор Роберт Мюллер на встрече с адвокатами президента Дональда Трампа в марте поднял возможность направить повестку в суд для Трампа, если он откажется поговорить с следователями.

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