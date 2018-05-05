Стиль жизни

Меган Маркл будет на свадьбе в платье от Ralph & Russo

В субботу, 5 мая, британская газета The Daily Mail сообщила, что Меган Маркл будет венчаться в платье от Ralph & Russo. Об этом изданию стало известно сразу из нескольких источников в дизайнерских кругах.

У Меган 19 мая, в день свадьбы с принцем Гарри, будет два наряда. В первом из них она будет на венчании. И это платье от Ralph & Russo стоимостью 135 тысяч долларов. За наряд частным образом заплатила семья жениха.

Как выглядит платье, остается большим секретом (на фото в заголовке мисс Маркл позирует в другом наряде). Известно только, что оно пошито вручную и щедро украшено бисером.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Кенсингтонский дворец 4 мая опубликовал детали предстоящей свадьбы Гарри и Меган. Теперь же стали известны еще некоторые моменты. У невесты не будет подружек — только дети, которым поручено нести цветы. По всей видимости, в их число включат принца Джорджа и принцессу Шарлотту (детей принца Уильяма и Кейт). Также в эту группу войдет Миа Тиндолл, дочь Зары и Майка Тиндолл, правнучка Елизаветы II.

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, на свадьбе будет непременно, но родившийся 23 апреля принц Луи останется дома на попечении няни.

Новобрачные решили отложить свадебное путешествие до конца лета.