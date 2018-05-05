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Полиция прокомментировала взрыв на Куреневке в Киеве
Около часа ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Кирилловской в Киеве.
На вызов выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи, сообщает полиция Киева.
На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями.
По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.
С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается первоочередная проверка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 апреля в Дарницком районе Киева вечером в пятницу, 27 апреля, по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль, один мужчина погиб, еще одного с телесными повреждениями доставили в больницу. Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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