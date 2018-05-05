Происшествия

Полиция прокомментировала взрыв на Куреневке в Киеве

Около часа ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Кирилловской в Киеве.

На вызов выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи, сообщает полиция Киева.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с многочисленными ранениями.

По словам 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв.

С места правоохранители изъяли остатки гранаты и запал. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается первоочередная проверка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 апреля в Дарницком районе Киева вечером в пятницу, 27 апреля, по ул. Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль, один мужчина погиб, еще одного с телесными повреждениями доставили в больницу. Сведения о событии зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.